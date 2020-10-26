Эксперт объяснил, как изменятся отношения РФ и США в случае победы Байдена

Отношения РФ и США будут оставаться напряженными вне зависимости от того, кто займет овальный кабинет Белого дома в ноябре 2020 года. Об этом в интервью ФАН заявил политолог Международного института политических исследований Владимир Брутер.

Ранее в интервью телеканалу CBS кандидат на пост президента Соединенных Штатов от демократической партии Джо Байден назвал Российскую Федерацию «самой большой угрозой для США на международной арене с точки зрения подрыва безопасности и союзов». При этом Китай в его риторике был определен как «крупнейший конкурент».

«По всей видимости, Байден считает, что с Пекином (в случае его значительных уступок) он может найти некую формулу сосуществования, а с Москвой — нет, — заметил Брутер. — Но я думаю, что этому не нужно уделять большого внимания, поскольку наши дальнейшие отношения с Вашингтоном совершенно очевидны: они будут деградировать и дальше. Вопрос только в скорости этой деградации!»

Политолог добавил, что никакой дружбы, взаимопонимания и учетов российских интересов от американцев даже не стоит ожидать. Что же касается примирительной риторики кандидата от демократов в отношении КНР, то здесь он просто использует стратегию своего соперника на президентских выборах в 2016 году.

«Трамп же обещал тогда поладить с Россией — ну вот теперь Байден планирует примириться с Китаем, — сказал эксперт. — При этом он добавил, что именно от Пекина зависит, какими именно будут эти отношения — останутся ли они в чем-то просто на уровне конкуренции или перерастут во вражду».

Вместе с тем собеседник ФАН отметил, что коренного поворота во внешней политике США с приходом нового президента ждать не стоит.

«Даже с приходом Трампа она не слишком поменялась, — подчеркнул Брутер. — Стоит однако заметить, что Байден наверняка будет вести более системную внешнюю политику, мы будем наблюдать меньше криков и пустых угроз».

Политолог убежден в неизбежном ухудшении отношений США и России, которое будет проявляться «в различного рода конфликтах по всему миру».