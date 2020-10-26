Осеннюю хандру поможет побороть частое общение с котами

Москва, 26 октября. Частое общение с котами и другими домашними питомцами может помочь в борьбе с осенней хандрой благодаря психотерапевтическому эффекту. Об этом рассказал доцент кафедры теоретических основ соцпсихологии МГППУ Никита Кочетков.

Справиться с упадочным настроением, которое может наблюдаться у человека в осенний период, поможет взаимодействие с домашними животными. Общение с ними оказывает положительный психотерапевтический эффект и снижает уровень стресса в организме. К тому же питомцы поднимают человеку настроение, передает АГН "Москва".

Специалист также отметил, что осенняя хандра может возникнуть не только у человека, но и у кота. Поэтому животному необходимо уделять внимание, чтобы его психическое состояние оставалось в норме. Если у хозяина нет возможности проводить много времени с питомцем, то для кота стоит создать возможность играть с игрушками или общаться с другими питомцами.