В Госдуме напомнили японцам, что РФ уже поставила точку в вопросе Курил

Новая Конституция РФ уже ответила на вопрос о том, кому принадлежат Южные Курилы. Об этом в комментарии ФАН заявил депутат Государственной думы Олег Морозов, добавив, что Москва готова садиться за стол переговоров с Токио, но без каких-либо условий.

Поставить точку

Токио хочет поставить точку в территориальном вопросе с Россией. С таким заявлением выступил новый премьер-министр Японии Есихидэ Суга, выступая с программной речью в парламенте.

"Не откладывая проблему северных территорий будущему поколению, необходимо поставить в ней точку. Через искренний обмен мнениями на высшем уровне с Россией мы нацелены на всеобъемлющее развитие японо-российских отношений, в том числе по заключению мирного договора", — заявил Суга.

Токио претендует на острова Шикотан, Кунашир, Хабомаи и Итуруп, считая их своими "северными территориями".

"Россия уже поставила точку"

Как отметил Олег Морозов, Россия точку в вопросе Курил уже поставила. По его словам, Японии следует сесть за стол переговоров с Россией и подписать без всяких условий мирный договор. И это станет фактором стратегической нормализации российско-японских отношений и откроет в них все соответствующие перспективы, в том числе экономическое партнерство на российских островах.

"Любые другие варианты исключены, потому что новая редакция Конституции РФ запретила даже обсуждение этой темы в любом формате. Поэтому территориальные претензии Японии к России сегодня не могут даже обсуждаться российской стороной. И, следовательно, не будут обсуждаться, потому что существует запрет в основном законе страны. Если премьер-министр Японии прикладывает к словам про точку тот смысл, который понятен нам, то милости просим, мы готовы выстраивать отношения на этой основе", — пояснил Олег Морозов.

Ранее политолог Роман Романов заявил, что приняв поправки в Конституцию, РФ продемонстрировала всему миру, что не отдаст ни кусочка своей земли. Москва в последние годы отмечает, что она готова вести переговоры относительно ведения общей экономической деятельности на территории Дальнего Востока. Но во всем, что касается национального суверенитета, РФ никогда не сделает ни малейших уступок.