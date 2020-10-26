Автоэксперты назвали последствия удаления катализатора

Москва, 26 октября. Автоэксперты перечислили проблемы, с которыми могут столкнуться автовладельцы после удаления катализатора, пишет "Российская газета".

Катализатор, или нейтрализатор, представляет собой часть системы выхлопа, которая предназначена для снижения токсичности отработавших газов посредством каталитического восстановления оксидов азота.

Механизм спустя некоторое время приходит в непригодность, в частности, из-за некачественного топлива, проблем с зажиганием и механических повреждений. Некоторые водители, увидев проблему, спешат избавиться от катализатора.

Однако такой шаг не всегда положительно сказывается на работе транспорта. Как оказалось, отсутствие катализатора чревато повышенным расходом топлива.

Также появляются трудности при подборе необходимой новой прошивки для блока управления мотором. На это может уйти не только много времени, но и денег, а результат окажется нулевым.

Еще одно последствие удаления катализатора, с которым могут столкнуться владельцы машин, — нарушение целостности механизмов автомобиля. Из-за отсутствия нейтрализатора машину могут не поставить на учет или не выполнить техосмотр.