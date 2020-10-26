Стратегия РФ в Арктике поразила Die Welt

Берлин, 26 октября. В газете Die Welt вышел материал журналиста Феликса Айка, посвященный Северному морскому пути, стратегии России в Арктике и возмущению Запада. По мнению автора, западные страны не могут ничего сделать с Москвой.

Недавно президент России Владимир Путин поставил подпись под Арктической стратегией, которая описывает планы России на регион до 2035 года. Москва собирается проводить активное экономическое освоение региона и совершенно не скрывает этого.

Феликс Айк обратил также внимание на тот факт, что благодаря глобальному потеплению границы России «расширяются» на севере и Москва старается обеспечить военную защиту своих рубежей в данном направлении. Постепенно РФ закрепляет за собой Северный морской путь, взимает плату за прохождение по нему кораблей и в скором времени собирается пропускать по нему только те суда, что были построены на российских верфях и ходят под российским флагом.

«На Западе возмущены, но поделать ничего не могут: Москва контролирует этот торговый путь», — объяснил представитель Die Welt.

На данный момент иностранные компании признают монополию России на владение Северным морским путем, так как эта часть Арктики находится под контролем ВС РФ. Кроме того, по словам Айка, исключительная экономическая зона России покрывает большую часть Северного морского пути.

Действия России по освоению Арктики не заканчиваются усилением группировки войск. На данный момент Москва усиливает ледокольный флот, являющийся самым мощным в мире.

Стоит сказать, что не только газета Die Welt была поражена стратегией РФ, но и американский журнал National Interest. Как сообщалось ранее, автор этого издания пришел к мысли, что США потерпят неудачу в борьбе с Россией за Арктику.