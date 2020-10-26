Светлана Светличная рассказала о покушении родных из-за квартиры в Москве

Москва, 26 октября. Актриса Светлана Светличная публично рассказала о проблемах в семье. По ее словам, родственники сживают ее со свету, чтобы заполучить московскую квартиру.

Светличная в эфире программы "Звезды сошлись" сообщила, что недавно в своей квартире обнаружила ртуть. Он уверена, что градусник намерено разбили ее родственники, которые мечтают завладеть ее квартирой.

Заслуженная артистка сообщила, что с сыном Алексеем она не общается уже десять лет — по ее словам, ребенок ей просто не звонит. Жену мужа и внучку звезда советского кинематографа боится.

"Они хотят от меня избавиться. Для того, чтобы освободила я квартиру. Есть родные и любимые, а есть непонятные. Почему у меня такие дети? Я родила таких отвратительных людей! И мне и страшно, и больно, и обидно!" — сказала 80-летняя артистка, рассказывая о покушении родных.

По словам знаменитости, ее сына сгубил алкоголь. Когда у актрисы диагностировали онкологию, Алексей ее даже не навещал. Ей же всегда было важно хорошее отношение. Светличная добавила, что пыталась наладить отношения с родственниками, но попытки не увенчались успехом.