Андрей Бурковский: Я больше немцев и шведов был похож на Рената в «Тоболе»

Российский актер Андрей Бурковский рассказал, что на роль пленного шведского офицера Йохана Рената пробовались немцы и шведы, но в итоге ее получил он, сообщили ФАН в пресс-службе Первого канала.

Артист Московского Художественного театра имени А. П. Чехова дал интервью накануне премьеры телесериала «Тобол», который был снят еще в 2018 году.

— Андрей, какие чувства перед долгожданным показом?

— Я рад, что наконец-то проект выходит на Первом канале. Да, мы уже посмотрели фильм, но сериал — это, конечно, другое, и мы его ждали. Потому что полностью история рассказывается именно в этих восьми сериях, которые невероятно круто сняты.

Это изначально был сюжет, ориентированный больше на сериал, в котором к концу рассказа все линии сплетаются. Интересно на этом проекте было все, начиная от костюмов: так, у меня были сшитый парик, длинные волосы, настоящие одежды из музея. Это, конечно, фантастика.

— Вы в «Тоболе» сыграли иностранца. Кто он?

— Мой герой — швед, и я пробовался на эту роль самым первым, после меня на кастинге были шведы, немцы, но взяли меня — больше всех похож [оказался]. В романе очень серьезно описано, как после войны, когда Петр I победил, пленные шведы оказались в России. Их увозят, грубо говоря, в поселение, находящееся рядом с Воронежем. Шведы устроили там бунт, и тогда их решили сослать еще дальше — в Сибирь, потому что оттуда тяжело сбежать. И вот они живут в Сибири, получают деньги от короля Швеции, несмотря на то, что [находятся] в плену.

Такой вот человек — мой герой Йохан Ренат, для которого самое важное — свобода, и ему хочется вернуться на родину. Но тут у него вспыхивают отношения с женщиной, и он не знает — уехать ему или остаться. Это любовь, которая просто его уничтожает и сжигает, к женщине, которая замужем за алкоголиком (к Бригитте, которую играет Агата Муцениеце. — Прим. ФАН).

Вообще, почему мне очень понравилась эта роль? Потому что она неоднозначная: мой герой — одновременно хороший и плохой.

Очень хотелось стать частью такого масштабного проекта. Для меня, как для актера, роль в фильме «Тобол» — это вызов.

— Что было необычного во время съемок?

— В свой первый съемочный день режиссер фильма Игорь Зайцев сказал мне: «Знаешь, я тут подумал, что ты хоккей любишь, хорошо катаешься, и мы нашли коньки того года, там тысяча шестьсот такого-то. И ты на них будешь по озеру ездить». И вот у нас с Агатой [Муцениеце] сцена — мы на замершем озере. Мне говорят: «Сейчас она выйдет к тебе из массовки, отвернись». Я отворачиваюсь, а потом развернулся — и передо мной уже целый город: верблюды, слоны, собаки, люди. Просто огромный город!

А еще многие жители Тобольска (съемки шли в этом сибирском городе.— Прим. ФАН) приходили смотреть, как мы снимаем, поэтому кажется, что весь город участвовал в наших съемках.

— Знакомы ли вы были с этой историей?

— Я, естественно, прочел обе части романа, и интересно еще, что нашел русского, который всю жизнь прожил в Швеции. И вот мы с ним работали над акцентом. А потом на съемках я говорил: «Стоп, стоп, стоп, ребята, подождите! Мне сейчас эту сцену нужно освоить с акцентом». Некоторые сцены у меня были целиком на шведском языке.

Но мы также допустили и некоторый нюанс: Бригитта у нас не шведка, как это было в пьесе, а немка. Это было сделано для того, чтобы не все сцены были на шведском, и, поскольку она немка, мы разговаривали на русском. Но со своим мужем Бригитта разговаривала по-немецки, тем более, что его сыграл немецкий актер (Филипп Райнхардт. — Прим. ФАН). Так что мы с ней разговаривали на смеси русского, немецкого и шведского.

Австрийский актер Вольфганг Черни тоже учил текст на шведском языке, поскольку он играл лучшего друга моего героя (пленного шведского солдата Юхана Табберта. — Прим. ФАН). В итоге: я русский, он — австриец, и мы сидим и учим шведский текст, чтобы друг с другом разговаривать.

— С чем можно сравнить фильм?

— Этот проект — немного как «Игра престолов» (знаменитый американский телесериал. — Прим. ФАН). У нас много сюжетных линий: шведы, губернатор, Петр I, Семен Ремезов… А еще безумная любовь, плюс война и предательство. Такая вот история России.

Тобольск тогда — третий город в стране, а, может быть, и второй даже после Санкт-Петербурга. То есть, там крутилось такое невероятное количество денег, власти, силы...

— А что было самым сложным?

— Конечно, были моменты, когда у меня, допустим, [шли] спектакли, и мне приходилось летать туда-сюда. А это Москва — Тюмень, а потом еще на машине три часа до Тобольска. И вот ты приезжаешь на место в пять утра, а в семь уже — на смену. Потом вечером ты снова садишься в самолет Тюмень — Москва, и у тебя в столице спектакль.

Но это было приятное испытание, я ни в коем случае не ныл, и со съемок осталось много приятных воспоминаний. Я даже помню, как нас кормили в нашей гостинице — была очень вкусная свежая рыба. Ну, и Сибирь — это, конечно, невероятные красоты, которые запечатлела наша крутая операторская группа.

Приключенческая киноэпопея рассказывает о реальных исторических событиях, которые происходили в Сибири в эпоху Петра I — во времена сильных личностей и больших свершений.

Досъемочная подготовка заняла у создателей фильма целых три года. За это время в Тобольске была построена уникальная декорация — центр старинного города с каналами, подворьями и жилыми домами героев, которые воссоздавались по чертежам того времени.

В «Тоболе» сыграло много известных российских (и не только) актеров отечественного кинематографа. А именно — Дмитрий Назаров, Дмитрий Дюжев, Евгений Дятлов, Александр Лазарев-младший, Екатерина Гусева, Иван Колесников, Павел Табаков, Камиль Ларин, Сергей Степанченко и другие.

Премьера восьмисерийного проекта состоится в понедельник, 26 октября, в вечернем эфире Первого канала.

Ранее на этом телеканале было показано продолжение сериала «Мосгаз. Новое дело майора Черкасова» под названием «Катран».