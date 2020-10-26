Пресняков-старший сетует, что из-за COVID-19 не может увидеть внука Ванечку

Владимир Пресняков-старший, который в 74 года снова стал дедушкой, сетует, что из-за пандемии COVID-19 не может увидеть новорожденного внука Ванечку. Дело в том, что в большой музыкальной семье Пресняковых только что произошло счастливое событие. У Владимира Преснякова-младшего и его супруги Натальи Подольской родился сын, которого назвали Иваном.

Блогер Вадим Манукян, воспользовавшись дружескими отношениями с Владимиром Пресняковым-старшим, попросил музыканта поделиться своими ощущениями с читателями ФАН.

"Ковидное время" все изменило. Колонка Вадима Манукяна

Как только родился Ванечка, я, естественно, сразу поздравил Владимира Петровича Преснякова с этим долгожданным событием. А через несколько дней снова связался с ним и попросил поделиться подробностями, а также рассказать об ощущениях в связи с рождением внука.

— Владимир Петрович, есть ли для вас разница по ощущениям сейчас, при рождении Ванечки, с теми, что были после рождения внука Артемия (появился в семье Преснякова и Подольской в 2015 году)?

— Отличается только "ковидным временем"!

— Что вы имеете в виду?

— К сожалению, нельзя его проведать сейчас и потом снова встретить завтра!

— Как же вам удается с Еленой Петровной (Пресняковой, супругой Владимира Петровича. — Прим. ФАН) выходить из положения? Переключились на онлайн-общение?

— Мы ежедневно получаем много фото- и видеоинформации, и, конечно, радуемся!

Пандемия ударила по артистам 65+

К сожалению, пандемия, которая ударила по всем, для многих артистов 65+ стала очень тяжелым испытанием. Они не только лишились возможности работать в концертных залах, в театрах, сниматься в кино. Удар был нанесен по всей их привычной жизни, в которой они чувствовали себя свободно. Сейчас людям старшего возраста из боязни подхватить COVID-19 приходится быть ответственными и оставаться дома.

Владимир Петрович — человек очень компанейский и любит встречаться на творческих мероприятиях со своими коллегами. На одной из таких вечеринок мы с ним и познакомились. Это была премия "Человек года", на которую мы с ним были выдвинуты в своих номинациях. Увы, сейчас из-за пандемии такие дружеские встречи стали непозволительной роскошью.

Однако, несмотря на "ковидное время", мы с Владимиром Петровичем продолжаем общаться и сейчас, но уже, естественно, в онлайн-режиме. Время от времени мы созваниваемся или списываемся, делимся друг с другом размышлениями о происходящих вокруг нас событиях. Рождения Ванечки стало одним из таких радостных событий, которое большая семья Пресняковых ждала в ноябре. Однако все вышло немного иначе, и долгожданный ребенок появился на свет на пару недель раньше запланированного срока. К счастью, судя по Instagram счастливого отца, все прошло хорошо, и теперь Владимир Пресняков и Наталья Подольская принимают поздравления.