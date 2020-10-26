Иван Стебунов рассказал, как перелом позвоночника перечеркнул его жизнь

Москва, 26 октября. Актер Иван Стебунов рассказал, как в 14 лет ему удалось пережить перелом позвоночника. Воспоминаниями, связанными с травмой, артист поделился в программе "Когда все дома" на канале "Россия-1".

Стебунов серьезно увлекался греко-римской борьбой и даже завоевывал призы на соревнованиях, однако из-за двух компрессионных переломов позвоночника ему пришлось оставить спорт. Артист рассказал, что из-за травмы сильно горбился, в связи с чем пришлось принимать специальные меры.

"Полтора года провел в корсете, но продолжал ходить на тренировки и соревнования. Травма все перечеркнула. Очень переживал по этому поводу", — поделился актер.

Травма Стебунова стала испытанием не только для него, но и для его матери Ольги Михайловны. Когда женщина узнала, что Стебунов попал в больницу, она прервала репетицию спектакля и побежала к сыну.

"Я боялась увидеть Ваню. Это было страшно, но Ваня — боец", — рассказала мать актера.

Ольге Михайловне пришлось временно бросить работу ради ухода за сыном. В итоге Стебунову удалось восстановиться, и сейчас его ничего не беспокоит. 38-летний актер ведет активный образ жизни и следит за здоровьем. Более того, он даже успел принять участие в проекте "Танцы со звездами".