Названы пять признаков гиперсомнии у человека

Лондон, 26 октября. Пандемия коронавирусной инфекции для многих стала причиной возникновения раздражения и усталости. Однако если у человека наблюдается постоянное желание уснуть, это может быть одним из признаков гиперсомнии.

Экологический психолог и консультант по благополучию Ли Чемберс объяснил, что при гиперсомнии человек остается в сонливом состоянии в течение всего дня. Развитие первичной гиперсомнии обычно связано с проблемами головного мозга, которые несут ответственность за функционирование сна и бодрствования, передает издание The Sun.

Вторичная гиперсомния при этом может возникать вследствие других заболеваний, которые приводят к нарушениям сна, например, к апноэ, так называемой приостановке дыхания во время сна. Основным признаком появления гиперсомнии у человека считается постоянная усталость, когда начинает ощущаться острая нехватка энергии.

Сигнализировать об этом состоянии также могут раздражительность, тревожность и потеря аппетита. Еще одним симптомом оказались проблемы с памятью, которые характерны для пожилых людей. Минимизировать последствия гиперсомнии можно с помощью ведения дневника сна и сбалансированной диеты.