Народная милиция ЛНР: перемирие в Донбассе в последние сутки не нарушалось

Луганск, 26 октября. Украинские военнослужащие за прошедшие сутки не нарушали режим прекращения огня в Донбассе. Об этом рассказал представитель Народной милиции Луганской Народной Республики.

Подразделения Народной милиции ЛНР ведут наблюдение за действиями противника, соблюдая условия перемирия. Однако силы Луганской Народной Республики готовы по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки и огневые провокации ВСУ, сообщили в Народной милиции ЛНР.

Режим прекращения огня в Донбассе дал возможность начать работы по восстановлению гражданской инфраструктуры Луганской и Донецкой народных республик. Как отметили в ЛНР, при содействии Представительства республики в СЦКК подрядные строительные организации продолжают работы по строительству пунктов пропуска "Луганск-Счастье" и "Первомайск-Золотое".