Пенсионеры в РФ могут получить прибавку к пенсии в 5600 рублей

Москва, 26 октября. Российские пенсионеры в следующем году смогут получить новую денежную надбавку к выплатам. Об этом пишет PRIMPRESS.

Как отмечает издание, для некоторых категорий пенсионеров сумма надбавки составит 5600 рублей. К примеру, такой размер надбавки предусмотрен для пенсионеров в Мурманской области. Представителям старшего поколения увеличат размер социальной доплаты к пенсионным выплатам благодаря росту прожиточного минимума пенсионеров в регионе.

В Заполярном крае в 2021 году размер прожиточного минимум составит 15 873 рубля. В пресс-службе регионального парламента пояснили, что в следующем году доплату к пенсии смогут получить более 19 тысяч пенсионеров.

Ранее сообщалось, что в Минтруде РФ рассматривают варианты увеличения пенсионного обеспечения пожилых граждан, продолжающих работать. В министерстве пояснили, что решением данного вопроса занимаются «все заинтересованные стороны». Таким образом, работающим пенсионерам в России могут повысить выплаты.

Напомним, с 18 октября в РФ начали действовать новые правила получений пенсий. Глава Союза пенсионеров Валерий Рязанский в беседе с телеканалом «360» оценил это нововведение и заметил, что в нем нет «ни сенсации, ни трагедии».