Актер Василий Степанов стал шизофреником после съемок у Бондарчука

Москва, 26 октября. У российского актера Василия Степанова, который прославился после выхода фильма "Обитаемый остров", диагностировали шизофрению. О страшном диагнозе рассказал брат артиста в эфире программы "Звезды сошлись" на НТВ.

По словам родственников, проблемы со здоровьем у Степанова начались после съемок в фильме Федора Бондарчука, где он исполнил главную роль. Брат актера предположил, что причиной его болезни могла стать актерская профессия.

Актер Антон Ескин, который также играл в "Обитаемом острове", считает, что Степанову нужно было пойти в спорт или в какую-то другую сферу. По его мнению, после фильма у артиста началась бурная жизнь и он быстро разочаровался в актерской профессии.

У Степанова третья группа инвалидности, по которой он получает пенсию. Несмотря на свой диагноз, он чувствует себя достаточно хорошо и ухаживает за больным дедушкой.

Степанов выпал из окна в 2017 году и получил несколько переломов. Его доставили в московскую психиатрическую клиническую больницу имени Алексеева. До этого сообщалось, что артист страдает депрессией и несколько раз пытался свести счеты с жизнью.

Василию Степанову 34 года. Невероятный успех ему принесла роль в фильме "Обитаемый остров". Он также снялся в картинах "Околофутбола", "Страховой случай", "Мой парень — ангел".