Москва укрепляет свои позиции в важном регионе и не дает возможности западным агрессивным амбициям реализоваться в Арктике в ущерб России. Такое мнение ФАН высказал военный эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Стратегия России

Соединенные Штаты и партнеры по НАТО, несмотря на несогласие с политикой России в отношении Северного морского пути, ничего не могут с этим поделать. Об этом пишет газета Die Welt.

Как считает автор статьи Феликс Айк, Россия хочет «заселить заснеженный и едва приспособленный для экономической деятельности Крайний Север», при этом границы РФ там расширяются благодаря глобальному потеплению.

Он утверждает, что несмотря на то, что Москва не может иметь претензий на Арктику, российские власти используют «пространство для маневра» — они требует плату за использование Северного морского пути. Кроме того, Россия собирается в будущем давать разрешение на проход по нему только судам, которые были построены на российских верфях и ходят под флагом России.

"На Западе возмущены, но поделать ничего не могут: Москва контролирует этот торговый путь. Иностранные судоходные компании вынуждены лишь признавать ее фактическую монополию — в том числе и по причине присутствия российских вооруженных сил в регионе", — пишет Айк.

Усиление России

Как отметил Сергей Простаков, климатические изменения, сделавшие возможными многие инфраструктурные проекты, и природные ресурсы Арктики — это не только возможности для развития нашей страны. Арктика остается одним из немногих неосвоенных пространств планеты. Это происходило главным образом из-за климата, но сейчас его изменения идут достаточно быстро. Транспортный и ресурсный потенциал региона — ценное усиление для любой страны. А Северный морской путь может иметь стратегическое значение для развития не только России, но и мировой торговли.

"Но на Западе Арктику рассматривают как один из возможных театров военных действий и регион, в котором необходимо давление на Россию. Обоснованию такой позиции и служат многочисленные экспертные доклады и материалы в СМИ. В них естественные преимущества России в регионе показываются как нечто незаслуженное и опасное для остальных стран, как что-то, с чем необходимо бороться", — пояснил Сергей Простаков.

По мнению военного эксперта, именно враждебная западная позиция стала причиной усиления российской военной группировки в Арктике, призванной защитить интересы страны в ней. Кроме того, многое сделано и в правовом поле для обеспечения отечественных экономических интересов.

"В статье Die Welt оцениваются эти действия как проблемные для Запада, фактически признавая их эффективными для России. Можно констатировать, что Москва делает все правильно, укрепляя свои позиции в важном регионе и не давая возможности западным агрессивным амбициям реализоваться в Арктике в ущерб России", — заключил Сергей Простаков.

Ранее политический аналитик Владимир Соловейчик рассказал, что министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, используя в армии передвижные платформы «Бумеранг», не даст агрессору нарушить территориальную целостность страны. Перспективная российская колесная платформа «Бумеранг» имеет возможность получить на вооружение дистанционно-управляемый боевой 57-мм модуль «Кинжал».