Пьяного Киркорова заметили танцующим с Тимати в ресторане Моргенштерна

Москва, 26 октября. Король российской эстрады Филипп Киркоров отжигал на открытии ресторана рэпера Моргенштерна в центре столицы. Артист веселился с виновником торжества, певцом Егором Кридом и рэпером Тимати.

В своем профиле в Instagram 53-летний артист вел видеоотчет. Он публиковал кадры с вечеринки, на которой присутствовали звезды российской эстрады. В частности, певец зажигал с юными дарованиями – Кридом, Тимати и Моргенштерном. По мнению интернет-пользователей, король эстрады выглядел немного пьяным.

"Начался вечер приятной обстановки. <…> Очень крутой движ", — восторженно кричит исполнитель.

Для выхода в свет артист подобрал молодежный лук. Он выбрал яркую футболку и бомбер от французского бренда Louis Vuitton, белые рваные узкие брюки. Разбавил свой "лук" артист аксессуарами от Louis Vuitton – кепкой, очками и цепочками.

Ранее стало известно об открытии ресторана "Кайф", который расположен в центре российской столицы. Заведение принадлежит Алишеру Валееву, известному как Моргенштерн. Кадры с вечеринки с открытия ресторана публиковали многие знаменитости. Среди приглашенных звезд были Клава Кока, Его Крид, Джиган с женой Оксаной Самойловой, Niletto, Тимати и Филипп Киркоров.