Солдат ВСУ госпитализировали после распития средств для дезинфекции рук

Луганск, 26 октября. Троих солдат украинской армии на линии разграничения в Донбассе госпитализировали с отравлением после того, как они выпили средство для дезинфекции рук. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Инцидент произошел с военнослужащими 1-го батальона 24-й бригады ВСУ в Донбассе. Во время мероприятий по подготовке техники к осенне-зимнему периоду бойцы без ведома командования решили сходить в магазин.

«Сходили в близлежащий магазин и приобрели средство для дезинфекции рук, после чего разбавили его с соком и употребили. После употребления военнослужащие доставлены в центральную больницу города Светлодарское», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства ЛНР, один из военнослужащих находится в тяжелом состоянии. По факту случившегося командование части назначило проведение проверки.

Ранее ФАН сообщал, что бойцы ВСУ симулируют заражения коронавирусной инфекцией для того, чтобы уклониться от службы на линии соприкосновения в Донбассе.