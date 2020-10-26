Крым торжественно отметил 100-летие летчика-героя СССР Амет-хана Султана

Симферополь, 26 октября. В Симферополе 25 октября состоялось торжественное открытие памятника Герою Советского Союза Амет-хану Султану. Оно стало завершающим этапом в целой серии мероприятий, посвященных празднованию 100-летия со дня рождения этого выдающегося советского авиатора. Подробнее о торжественных мероприятиях и жизни героя — в материале ФАН.

В ходе церемонии открытия глава Республики Крым Сергей Аксенов отметил высокие заслуги этого выдающегося человека перед Отечеством.

«Открываем памятник выдающемуся летчику, нашему земляку, человеку, который доказал, что вся жизнь его — это подвиг. Есть такие люди, жизнь которых является примером служения Родине, служения своему народу. Такой человек — Амет-хан Султан. Гордимся, что у многонационального советского народа, у Крыма есть такие сыновья», — заявил он.

Амет-хан Султан — один из самых выдающихся летчиков в истории мировой авиации. Будущий дважды Герой Советского Союза родился 20 октября в Алупке. Отец Амет-хана был родом из Дагестана, а мать — крымская татарка.

Его детство прошло у самого склона горы Ай-Петри, куда будущий герой войны любил подниматься. Отучившись в школе всего семь лет, Амет-хан пошел работать в Симферопольском железнодорожном депо. Параллельно он обучался в аэроклубе, который с успехом окончил в 1939 году.

В возрасте 20 лет он оканчивает 1-ю Качинскую Краснознаменную военную авиационную школу. В выпускной аттестации Амет-хана сказано: «Летает отлично и с большим желанием, усваивает летную практику быстро и прочно. В воздухе смел и настойчив, инициативен и вынослив».

Войну будущий герой встретил в Молдавии в составе 4-го истребительного авиаполка на самолете М-153. Выполнял в основном разведывательные миссии и штурмовку противника. Затем воевал на Южном, Брянском и Сталинградском фронтах.

Первую победу он одержал под Ярославлем, израсходовав в бою весь боезапас, тараном сбил немецкий бомбардировщик. За этот подвиг Амет-хан был удостоен ордена Ленина.

Всего за годы войны гвардии майор Амет-хан Султан сбил 30 самолетов противника лично и 19 — в составе группы. В небе он провел 4237 часов, совершив 603 боевых вылета, был дважды удостоен звания Героя Советского Союза. Свой последний воздушный бой выиграл 29 апреля над Берлином.

29 июня 1945 года, уже будучи в должности помощника командира по воздушно-стрелковой службе 9-го Одесского Краснознаменного гвардейского истребительного авиационного полка 6-й гвардейской истребительной дивизии (1-я воздушная армия), Амет-хан награжден второй медалью «Золотая Звезда».

После окончания войны Амет-хан поступает в военно-воздушную академию в Монино. Но окончить ее так и не смог — семь классов школы дали о себе знать. Через два месяца он подает в отставку и уходит из академии.

Но выдающийся авиатор не ушел на покой, и уже в феврале 1947 года Амет-хан становится летчиком-испытателем. В его испытательной книжке сказано, что он освоил 92 типа самолетов, один тип вертолетов и три типа планеров. Кроме того, Амет-хан принимал участие в испытаниях крылатых ракет, ставших впоследствии одним из основных противокорабельных средств СССР, а затем и России.

23 сентября 1961 года Амет-хан получает звание «Заслуженный летчик-испытатель СССР». Всего за свою карьеру дважды Герой Советского Союза гвардии полковник Амет-хан Султан был награжден тремя орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, орденом Отечественной войны 1-й степени, орденом Красной Звезды, орденом «Знак Почета», шестью медалями.

Погиб выдающийся авиатор 1 февраля 1971 года в ходе испытательного полета на летающей лаборатории Ту-16ЛЛ.

Сегодня имя героя носит не только площадь в крымской столице, но и международный аэропорт в столице Дагестана.

Вместе с главой Республики Крым памятник выдающемуся советскому летчику открывали заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Кирилл Степанов, первый заместитель председателя Государственного совета РК Ефим Фикс, председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк, член президиума центрального совета Российского военно-исторического общества Александр Барков, глава администрации города Симферополя Елена Проценко и другие официальные лица.

Кроме самого памятника, в рамках празднования столетия Амет-хана Султана в ГБПОУ РК «Симферопольский техникум железнодорожного транспорта и промышленности» также были открыты памятные доски, посвященные выдающемуся советскому пилоту. ФГУП «Почта Крыма» провело церемонию спецгашения памятного маркированного художественного конверта специальным почтовым штемпелем, посвященным Амет-хану, а в родном городе дважды Героя Советского Союза была обновлена постоянно действующая выставка «Амет-хан Султан. Путь к звездам».