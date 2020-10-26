Голландский журналист указал на прокол Запада в деле MH17

Москва, 26 октября. Выводы следствия по делу крушения малайзийского Boeing-777 имеют несостыковки с данными, предоставленными спецслужбами Нидерландов. На явный прокол Запада обратил внимание голландский журналист Эрик ван де Бик. Мнением он поделился на своем сайте. Издание «ПолитРоссия» представляет эксклюзивный перевод этой публикации.

Журналисты нидерландской платформы Bonanza Media сообщили, что MH17 в момент трагедии летел вне досягаемости от украинских и российских средств ПВО. Журналисты сослались на документы голландской спецслужбы MIVD. Эрик ван де Бик проанализировал эти данные и сделал вывод, что указанная информация не соответствует выводам международной следственной группы (JIT), которая заявляет о причастности российской стороны к произошедшему.

«MIVD обнаружила в районе падения самолета 12 комплексов «Бук». Девять из них были украинскими и лишь три российскими. Ближайшая к месту событий установка находилась в 98 км и принадлежала Украине. Самый близкий действующий российский военный объект находился в 106 км на территории РФ в районе российско-украинской границы», — объяснил голландский журналист.

Как добавил Эрик ван де Бик, «MIVD пришло к выводу, что ни одна из этих установок не могла поразить MH17».

Напомним, летом этого года журналисты Bonanza Media представили два сценария катастрофы MH17. По их версии, разбившийся летом 2014 года малайзийский Boeing был либо сбит украинскими военными, либо истребитель ВСУ «прикрылся» им от выпущенной ракеты «Бук». Журналисты ссылаются на предоставленную прокуратурой Нидерландов запись разговора двух подозреваемых — Игоря Гиркина и Сергея Дубинского.

Российский сенатор Владимир Джабаров в эфире НСН прокомментировал результаты расследования крушения малайзийского самолета рейса MH17. Он усомнился в их объективности и заявил о нарушении суверенитета РФ.