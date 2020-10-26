Актриса Снигирь покорила поклонников фото в пиджаке на голое тело

Москва, 26 октября. Российская актриса Юлия Снигирь покорила поклонников, опубликовав в своем профиле в Instagram пронзительные черно-белые фотографии. Звезда позирует в черном брючном костюме, причем пиджак надет на голое тело.

Знаменитость обнародовала три студийных снимка, которые сделал звездный фотограф Александр Мурашкин. Публикация жены актера театра и кино Евгения Цыганова вызвала у фанатов неимоверные эмоции.

Фолловеры с трудом смогли выбрать лучший кадр, о чем их попросила 37-летняя артистка. Однако все были солидарны в одном — Снигирь выглядит превосходно.

"Юлия, Вы потрясающая! Не могу оторвать от вас глаз"; "Везде красивая. Очень!"; "Красотка"; "Как из другого века".

Звезда фильма "Обитаемый остров" регулярно радует поклонников фотографиями и повседневной жизни, и сделанными профессионалами. Поклонники артистки регулярно высказывают сотни комплиментов знаменитости.

Российская актриса Юлия Снигирь начала свой творческий путь, снявшись в клипе группы "Звери" на песню "До скорой встречи". Затем у актрисы было несколько картин с эпизодическими ролями, однако потом режиссеры, увидев потенциал в молодой актрисе, доверили ей и главные роли.

Сейчас Снигирь замужем за Евгением Цыгановым, который до романа с актрисой был женат на Ирине Леоновой. В браке от Леоновой у звезды российского кино появилось семеро детей. У Цыганова также есть ребенок от Снигирь. Актриса подарила ему сына в 2016 году.