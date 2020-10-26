Семь человек госпитализированы после аварии в ЛНР

Луганск, 26 октября. Причины тяжелого ДТП устанавливаются в Луганской Народной Республике. В результате аварии пострадали семь человек.

По данным республиканского МЧС, инцидент произошел вечером 25 октября. На дороге столкнулись внедорожник Toyota Land Cruiser и микроавтобус Mercedes Vitо. В результате чего пострадали водитель и шесть пассажиров второго автомобиля.

Люди получили различные травмы, их оперативно госпитализировали. В настоящее время специалисты выясняют, что стало причиной лобового столкновения.

Недавно под Новосибирском произошла авария с участием автобуса. Жертвами стали четыре человека, сообщает телеканал "360".