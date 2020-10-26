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Политолог Сатановский рассказал, как сделать Россию процветающей страной

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Политолог Сатановский рассказал, как сделать Россию процветающей страной

Москва, 26 октября. Политолог Евгений Сатановский рассказал, как сделать Россию процветающей страной. Мнением эксперт поделился в своем Telegram-канале.

С точки зрения политолога, обеспечить условия для процветания РФ можно лишь в том случае, если власть будет уделять больше внимания вопросам реализации национальной стратегии. Однако сейчас в стране, по мнению Сатановского, думают преимущественно об улучшении благосостояния представителей элит, а решение остальных вопросов относится к области фантастики.

Кроме того, Евгений Сатановский считает важными принципы меритократии — возвышения во власть самых достойных. Они должны восторжествовать в РФ, уверен политолог.

"Чтоб взяток никто не брал и не воровал бы. Чтобы талантливым помогали, а бюрократов чтобы не было нигде", — добавил Евгений Сатановский.

Как указал политолог, проведение ряда реформ потребует "наворотить" многого в стране, но это нужно не всем.

Политолог Сатановский рассказал, как сделать Россию процветающей страной

"Беловежские соглашения отменить. На всей территории бывшего СССР порядок навести. Страну воссоздать и укрепить", — поделился своим мнением Сатановский.

Также, по его словам, необходимо бороться с уголовщиной, наркоторговлей и «выбивать» украденное из чиновников и олигархов, продолжать вести борьбу с терроризмом, сепаратизмом и религиозным фанатизмом.

Ранее Сатановский призвал Европу прекратить учить Россию жизни. Эксперт подчеркнул, что европейским государствам пора разобраться с важной для себя проблемой — "афро-арабской помойкой".

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