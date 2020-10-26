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Шамиль Тагиев рассказал, что ждет армян Карабаха после победы Азербайджана

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Шамиль Тагиев рассказал, что ждет армян Карабаха после победы Азербайджана

ФАН внимательно следит за событиями в Нагорном Карабахе, где в конце сентября начались военные действия, по интенсивности и ожесточению сравнимые с большой войной 1992–1994 годов. Мы предоставляем слово всем сторонам конфликта, последовательно выступая за прекращение боевых действий и за разрешение многолетнего карабахского конфликта за столом переговоров. На этот раз собеседник ФАН — председатель РОО "Азербайджанская община Москвы" Шамиль Алескер оглы Тагиев, который уверен в скорой победе Баку и в том, что Нагорный Карабах уже в ближайшее время вернется в состав Азербайджана. Тагиев рассказал, какое будущее в этом случае ждет 150 тысяч армян, которые в настоящий момент являются основным населением Нагорного Карабаха и нескольких соседних районов.

Председатель Азербайджанской общины Москвы Шамиль Алескер оглы Тагиев

"Мы призвали не поддаваться на провокации"

— Шамиль, как азербайджанцы Москвы и Подмосковья отреагировали на возобновление войны в Карабахе?

— Как только начались боевые действия на границе, точнее, на оккупированных территориях Азербайджана (Баку считает территорию Нагорно-Карабахской Республики оккупированной территорией Азербайджана. Этой позиции придерживается и большинство стран. — Прим. ФАН), это было шесть утра по московскому времени, в Баку это было пять утра, и мне сразу стали звонить, поскольку я наиболее информированный человек в Москве. Сначала люди думали, что это что-то краткосрочное, как это периодически бывает на границе или на оккупированных территориях. Но тогда мы еще не владели всей информацией. Мы призвали людей не поддаваться на провокации, не предпринимать какие-то самостоятельные шаги и ждать от нас официальной информации.

Когда мы получили информацию от азербайджанской стороны, мы начали понимать, что масштаб этих событий уже не тот, что был [во время предыдущих обострений] в 2016 году или 12 июля 2020 года.

До этого [до начала нынешней кампании] уже были провокации со стороны Вооруженных сил Армении, был задержан командир диверсионной группы, которая фотографировала военные позиции Азербайджана. И на этот раз контрнаступление Азербайджана на этом направлении было уже масштабным. Мы поняли, что это война, что это серьезная война, не на три-четыре дня. И что Азербайджан, понимая, что нынешняя власть Армении не готова идти на какие-то переговоры, пошел в контрнаступление, чтобы освободить свои территории. На сегодняшний день мы видим, что ход всех этих операций оправдал решение руководства страны — уже освобождено несколько городов и населенных пунктов.

Конечно, эмоциональное состояние людей зашкаливает, как с одной, так и с другой стороны. Мы ездим и по Москве, и по Московской области, встречаемся с главами местных общин, с аксакалами, со старейшинами, и через них пытаемся донести до молодежи, а в беспорядках [с участием местных армян и азербайджанцев] в основном замешана молодежь, нашу позицию: сделать все, чтобы никакие провокационные действия не территории Российской Федерации не устраивать.

Шамиль Тагиев рассказал, что ждет армян Карабаха после победы Азербайджана

"Возвращаются наши исторические земли"

— Рады ли живущие в России азербайджанцы происходящему сегодня в Карабахе?

— Все [азербайджанцы], кого мы знаем, в том числе медийные лица, конечно, радуются. Потому что возвращаются наши исторические земли. Многие из этих людей — сами беженцы, которые выехали с тех территорий, были изгнаны с тех территорий. Это была оккупация… Конечно, они радуются. При этом у них такая боль внутри, что решение все-таки происходит военным способом. Все ожидали мирного решения этого конфликта, но случилось как случилось.

— Есть ли среди местных азербайджанцев те, кто готов ехать воевать в Карабах добровольцами?

— Конечно, с первых дней были желающие. Это [живущие в России] граждане Азербайджана, потому что [азербайджанцы] — граждане Российской Федерации — не могут туда поехать по российскому законодательству. А граждане Азербайджана действительно хотели поехать туда. Но руководство страны [Азербайджана] и посол Азербайджана в России сразу стали говорить, что нет необходимости, чтобы граждане Азербайджана, проживающие за границей, принимали в этом какое-то участие. У Азербайджана есть своя регулярная армия, есть резервисты. Как сказал президент [Азербайджана Ильхам Алиев]: 100 тысяч — регулярная армия и примерно в пять раз больше можно призвать из резерва. Так что привлекать добровольцев из-за границы нет необходимости.

Оружие, захваченное азербайджанской армией в Карабахе

Что будет с живущими в Карабахе армянами

— Как вы думаете, что будет с проживающими в Карабахе армянами, если Азербайджан займет эту территорию?

— Смотрите, на территории Азербайджана по сей день живут армяне, около 30 тысяч человек. 30 тысяч — это немало. Их никто не упрекает, что они армяне. Азербайджанский народ никогда не искал источника войны в армянском народе. Азербайджанцы всегда понимали, что два народа рассорили извне.

— Вы утверждаете, что среди азербайджанцев нет никакой ненависти к армянам?

— Я говорю о том, что сам видел и знаю. Я в 12 лет переехал в Москву к родителям, родители у меня давно живут в Москве. До этого я жил в Азербайджане с бабушкой. Только переехав в Москву в 12 лет, я понял, что в Азербайджане [помимо азербайджанцев] живут другие народы. У нас этот вопрос не был в приоритете, нам было все равно — евреи, армяне, русские. Мы не задумывались, что кто-то другой национальности, даже если он отличался внешне. Мы все воспринимали друг друга как своих. Этой проблемы я лично не видел и из-за таких проблем не переживал.

— Так что же будет с карабахскими армянами, если туда войдет армия Азербайджана?

— Уверен, что так и будет, как я сказал. Потому что глава государства [Ильхам Алиев] несколько раз заявлял, что мы по сей день всех армян, которые проживают в Нагорном Карабахе, считаем своими гражданами. И мы готовы их принять в таком же порядке и обеспечивать их безопасность в таком же порядке, как обеспечиваем безопасность их соплеменников в Баку, в Гяндже, в других городах.

Кстати, знаете, при обстреле Гянджи (в ходе нынешнего конфликта второй по величине город Азербайджана Гянджа несколько раз подвергся обстрелам. В Баку утверждают, что обстрелы велись в том числе с территории Армении. — Прим. ФАН) по случайности первой жертвой стала как раз армянка…

Если об этом (о безопасности для живущих в Карабахе армян. — Прим. ФАН) говорит глава государства [Алиев], если об этом говорит парламент [Азербайджана], думаю, это так и есть. Сейчас не какой-то XVII век, чтобы кого-то обманывать. Наш президент [Алиев] всегда говорил: мы не против армянского народа, мы против ответственных за оккупацию политиков. Это разные вещи. Да наши, исторические родины имеют друг к другу претензии, но это не значит, что мы с армянами должны на улицах бить друг друга.

— Как вы считаете, что будет с армянами Карабаха, если в боевых действиях начнут участвовать турецкие военнослужащие, а заявления о военной поддержке этой операции из Анкары звучат вполне официально?

— В Турции тоже живет очень много армян, есть большая община, есть армянская церковь, есть Армянский квартал Стамбула. Там нет такого, что армян как-то ущемляют. Например, в Турции есть армянский телеканал, армянские издания. Да, армяне считают турок врагами, что была какая-то…

— Есть взаимные претензии, так скажем…

— Да. Но при этом, скажите, например, в России живет много армян?

— Да, немало, как и азербайджанцев…

— А есть в России телевидение на армянском языке, какие-то армянские издания? Этого нет. А в Турции есть. Это тоже говорит, настолько турецкий и армянский народ, которые живут на территории современной Турции, не делают различий друг с другом. Они все — граждане Турции.

Я в каком-то интервью это уже рассказывал… Если вы знаете где город Гянджа, то чуть выше находились четыре деревни. Одна из них — Тогана — это деревня, откуда родом моя мать. И вот мне бабушка рассказывала, когда там только-только начались военные действия [в начале 1990-х], в их деревню пришли какие-то бородатые ребята [армяне]. Там три армянские деревни, а мы находимся посередине. И эти бородатые начали в нашей деревне все ломать. Тогда местные армяне вышли в нашу защиту. Они сказали — мы с этими людьми живем вместе столетиями. И погромщиков прогнали.

Мы начали узнавать у соседей-армян, кто это был: мол и вы армяне, и они армяне. И соседи сказали — это ливанские армяне, армяне из диаспоры. Так что тут тоже вопрос стоит именно так: армян и азербайджанцев поссорили извне. Так и с Турцией… Армяне с турками хорошо живут, хотя это непростой вопрос. Но в самой Турции этот вопрос не стоит вообще. Этот вопрос стоит в диаспоре.

В России то же самое: живут и армяне, и азербайджанцы. У многих из них совместный бизнес, где-то они вместе работают. Но когда в это вмешиваются извне, начинаются сложности. Например, армянская диаспора во Франции, которая начинает говорить, что дескать кто-то слишком хорошо живет… С этого все и начинается. Уверен, так было и в Турции, и в Азербайджане.

Например, когда начинаешь перечислять армянских полевых командиров, которые воевали в Карабахе, — это ливанские армяне, французские армяне. Например, Мелконян, который приезжал в Карабах из Ливана. Из местных армян там никого не было.

(Монте Мелконян — национальный герой НКР и Армении, активный участник Карабахской войны 1992–1994 годов, один из организаторов и руководителей армии НКР, погиб в бою. Боевое крещение получил во время гражданской войны в Ливане. — Прим ФАН).

Сколько азербайджанцев помогли армянам перейти на ту сторону (то есть спастись от расправы. — Прим. ФАН), сколько армян, которые помогли азербайджанцам… Горячие головы были и там, и там, этого никто не отрицает. И эти не святые, и те не святые. Никто не исключает моменты, что где-то кого-то убили. Но если говорить о самой проблеме [отношений между армянами и азербайджанцами], то ее не было, ее создали извне…

Оружие, захваченное азербайджанской армией в Карабахе

"Когда у тебя дома печаль, ты не можешь радоваться чужой печали"

— Последний вопрос: будут ли азербайджанцы Москвы праздновать, если Карабах перейдет под контроль Азербайджана и при этом погибнет много армян?

— Азербайджанцы, которые живут в России, не радуются ни войне, ни жертвам, потому что жертвы есть как с той, так и с другой стороны. Когда у тебя дома печаль, ты не можешь радоваться чужой печали. Мы тоже понимаем, что армянский молодой человек, который погиб на войне, — это чей-то сын, чей-то брат, чей-то жених. Так же и с азербайджанской стороны. Мы это воспринимаем как реальность. Мы не испытываем радость, что, дескать, наши убили на два армянина больше. Погибли молодые ребята — какая разница, кто...

Для нас, азербайджанской диаспоры, это, конечно, нехорошо. Еще не было человека, который бы позвонил или написал, что, мол, смотри, сколько человек наши убили, а видео такое по Сети гуляет. Нет, у нас такого к счастью нет. Когда люди начинают радоваться гибели, уничтожению другого человека, народа, теряется грань человечности. Слава богу, мы тут таких не встречали.

Грусть в душе: мы понимаем, что как там погибают, так и здесь погибают. И с той стороны — это не какие-то роботы, терминаторы: это тоже живые люди, у них тоже семьи. Тут нельзя радоваться. У азербайджанцев нет такого, чтобы азербайджанцы радовались, что у соседей горе.

Даже если вы поищите в истории, когда было землетрясение в Армении [страшное Спитакское землетрясение в декабре 1988 года], Азербайджан тогда направил самолет с гуманитарной помощью, хотя Армения этот самолет развернула… Несмотря на то, что в то время Азербайджан и Армения уже находились в непростых отношениях… Почему не приняли помощь — это другой вопрос, но такие шаги были…

Подбитый танк

Комментарий ФАН

Если не считать территорию Нагорного Карабаха и нескольких районов, контролируемых НКР, население которых (преимущественно армянское) примерно 150 тысяч человек, то, по неофициальным данным, в Азербайджане живет около 30 тысяч армян. Такие данные на 2015 год приводит азербайджанский ресурс. Как указывает этот (и не только этот) источник, в основном армяне проживают в Баку, это, как правило, очень пожилые люди, которые стараются скрыть свое происхождение, порой выдают себя за русских или евреев, изменяя свои фамилии и имена.

В другом источнике указано, что в 2009 году азербайджанский Государственный комитет по статистике давал такие данные: на территории Азербайджана (без учета Нагорного Карабаха) проживает всего около 220 армян.

Что касается реакции жителей (тогда еще советского) Азербайджана на землетрясение в Армении 1988 года (конфликт из-за Нагорного Карабаха уже разгорался), то здесь мы ссылок приводить не будем. Но из источников известно, что реакция в Азербайджане была, скажем мягко, не всегда сочувственной.

Не менее трагическая история и с «непринятым» самолетом, посланным в Армению из Баку. Через пять дней после землетрясения, в воскресенье, 11 декабря 1988 года, в Армении под Ленинаканом (ныне Гюмри) при заходе на посадку потерпел катастрофу Ил-76М, летевший из Баку. Погибли 77 человек, находившихся на борту. Это стало крупнейшей авиакатастрофой в истории Армении. В самолете были азербайджанские военнослужащие, призванные из запаса для участия в ликвидации последствий землетрясения.

Причиной катастрофы официально назвали техническую ошибку, по неофициальным данным, сыграл роль человеческий фактор — колоссальная усталость экипажа. В Азербайджане до сих пор многие считают, что в крушении была виновата армянская сторона.

О предыстории многолетнего конфликта в Нагорном Карабахе можно прочитать в материале ФАН, написанном во время предыдущего серьезного противостояния в этом районе в 2016 году. Нынешняя горячая фаза конфликта началась утром 27 сентября, и пока военное преимущество, похоже, на стороне Баку. Последние сводки с театра боевых действий в Нагорном Карабахе представлены в материалах Федерального агентства новостей.

По последним данным с утра, 26 октября, должно было вступить в силу очередное перемирие, однако и Ереван, и Баку уже обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

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