Губернатор Кузбасса Цивилев заразился коронавирусом

Кемерово, 26 октября. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в главном управлении по работе со СМИ администрации правительства Кузбасса, пишет ТАСС.

В главном управлении сообщили, что состояние губернатора оценивают как удовлетворительное. В настоящий момент Цивилев лечится дома, а совещания с правительством проводит по видеосвязи.

Цивилев ушел на самоизоляцию еще на прошлой неделе после того, как у его супруги Анны подтвердилось заражение коронавирусом. Губернатор сообщил об этом 21 октября в своем Instagram. Он также отметил, что у него наблюдались те же симптомы, что и у супруги — повышенная температура тела, заложенность носа и кашель. Глава региона сразу принял решение уйти на самоизоляцию и проходить лечение амбулаторно.