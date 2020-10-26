Работодатели рассказали, на что обращают внимание на собеседовании

Москва, 26 октября. Работодатели рассказали, на какие факторы обращают внимание во время собеседования, передает РИА Новости.

Издание опубликовало исследование сервиса "Работа.ру", в котором приняла участие одна тысяча работодателей.

"Лишь 20% работодателей отметили, что внешность соискателя никак не может повлиять на решение об их трудоустройстве. 74% представителей российских компаний обращают большое внимание на внешность кандидатов, несмотря на то, что навыки потенциальных сотрудников для них важнее", — пишет издание.

6% работодателей отметили, что внешность — первичный фактор при собеседовании.

Для 69% опрошенных важно соответствие соискателя требованиям их вакансии. 49% выделили пунктуальность как важный фактор. 37% волнует активная позиция и позитивное мышление. Для 36% оказалось значительным умение презентовать самого себя.

При этом ожидания по заработной плате волнуют только 28% опрошенных. На чувство юмора обращают внимание только 7% работодателей, на наличие рекомендательного письма — 6%. Только 5% и 4% обращают внимание на семейное положение и хобби соискателя соответственно.

Ранее россияне заявили, что готовы начать новую карьеру с позиции стажера. Об этом рассказали 56% опрошенных. При этом 81% граждан считают, что труд стажеров должен оплачиваться.