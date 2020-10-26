Костюм коронавируса стал популярен у россиян на Хэллоуин

Москва, 26 октября. Костюм коронавируса стал популярен у россиян, которые собираются отмечать Хэллоуин. Спрос на этот и другие товары для праздника в этом году увеличился по сравнению с прошлым годом, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Авито".

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом спрос на товары для Хэллоуина увеличился на 18%. Россиянам предлагают приобрести не только костюмы пиратов и ведьм, но и более креативные наряды, например, костюм коронавируса, которые охватил весь мир в начале года.

В среднем стоимость костюма для взрослого составляет до двух тысяч рублей. При этом за то, чтобы побыть коронавирусом, придется раскошелиться — за ростовую куклу в виде вируса придется отдать 20 тысяч рублей. В то же время надувной костюм похожего на коронавирус микроба обойдется в 2,5 тысячи рублей.

Производители масок тоже решили не отставать от трендов. Например, можно купить маску с клыками графа Дракулы. В "Авито" указали, что в объявлениях можно встретить и нестандартные решения, например, продается маска палача с пометкой "от вирусов".