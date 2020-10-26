Изучение помета летучих мышей раскрыло их склонность к каннибализму

Вашингтон, 26 ноября. Американские ученые сделали уникальное открытие о питании летучих мышей вида Trachops cirrhosus. Долгое время пищевые пристрастия этих животных почти не были изучены, передает издание Behavioral Ecology.

Исследование было посвящено изучению помета летучих мышей. Результаты научной работы показали, что животные употребляют в пищу не только мелких птиц и лягушек. Иногда в качестве еды они используют и себе подобных. Это свидетельствует о склонности летучих мышей к каннибализму.

Ученые также выяснили, что мыши могут использовать эхолокацию для неподвижных целей. Эта способность достаточно сложная в применении, однако летучие мыши успешно справляются с ней.