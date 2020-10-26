Генсек ООН оценил соглашение Баку и Еревана о перемирии в Карабахе

Нью-Йорк, 26 октября. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш положительно оценил соглашение Армении и Азербайджана о гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает его официальный представитель Стефана Дюжаррик.

Баку и Ереван накануне приняли совместный с США договор о возобновлении гуманитарного перемирия в зоне карабахского конфликта. Режим прекращения огня вступил в силу с 08:00 по местному времени 26 октября. В документе говорится, что стороны берут на себя обязательства по выполнению соглашений, достигнутых в результате консультаций в Москве.

"Генеральный секретарь приветствует совместное заявление правительств Соединенных Штатов, Армении и Азербайджана", — сказано в сообщении Дюжаррика.

Текст соответствующего трехстороннего документа ранее был распространен Госдепартаментом США.