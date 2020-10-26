Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия в Карабахе

Ереван, 26 октября. Армения обвинила Азербайджан в нарушении нового перемирия по Нагорному Карабахе. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в соцсети Facebook. Баку также заявил о нарушении Ереваном режима прекращения огня.

"Грубо нарушив достигнутую в США договоренность о гуманитарном прекращении огня, азербайджанская сторона в 08.45 (по местному времени) открыла артиллерийский огонь по позициям (Армии обороны. — Прим. ФАН) Арцаха (Нагорного Карабаха. — Прим. ФАН) на северо-восточном направлении линии соприкосновения", — говорится в сообщении представителя Минобороны Армении.

В свою очередь Министерство обороны Азербайджана обвинило Ереван в грубом нарушении режима прекращения огня. По информации ведомства, обстрелу подверглись населенные пункты в Лачинском районе.

Нагорнокарабахский конфликт вспыхнул еще в 80-х годах прошлого столетия. Очередное обострение произошло в конце сентября.

Ранее Госдеп США обнародовал совместное заявление глав МИД Армении и Азербайджана о гуманитарном перемирии в Карабахе.