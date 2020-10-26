Митрополит Иларион посетил базу ВКС РФ в Сирии

Москва, 26 октября. Митрополит Волоколамский Иларион посетил базу ВКС РФ в сирийском Хмеймиме и назвал российских военнослужащих в Сирии сильными духом и героическими. Об этом сообщает ТАСС.

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата посадил в сквере российско-сирийской дружбы дерево, побывал в музее и местном храме, осмотрел территорию авиабазы и пообщался с военнослужащими.

«Я впечатлен тем высочайшим уровнем, на котором эта база находится. Меня ознакомили с новейшими видами вооружения, которые используются, но самое главное — я имел возможность пообщаться с личным составом», — сказал Иларион.

Митрополит отметил, что разговор шел о том, как человеку построить взаимоотношения с богом, и почему все мы «нуждаемся в божьей помощи».

Иларион назвал служащих на базе людей «героическими, сильными духом, волей». В то же время он отметил, что всем желает «вернуться домой целыми, невредимыми, здоровыми и непобедимыми».

Ранее летчики из Татарстана прибыли в Сирию на авиабазу Хмеймим, чтобы почтить память Героя России Ряфагатя Хабибулина.