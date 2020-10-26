Алика Смехова с глубоким декольте поразила поклонников

Москва, 26 октября. Актриса Алика Смехова выложила фото с глубоким декольте и удивила поклонников. Снимок 52-летняя артистка разместила в своем Instagram-аккаунте.

На фотографии артистка запечатлена в черном просвечивающем топе с глубоким декольте. Бюст Смеховой выгодно подчеркнули борты пиджака.

"Время чистить перышки, в понедельник собираюсь в поездку. Кто отгадает далеко ли, тому виртуальный поцелуй", — подписала снимок актриса.

Поклонники оценили и похвалили внешний вид Алики Смеховой. Подписчики отметили, что актриса прекрасно и молодо выглядит для своих лет.

"На ученицу старших классов похожа", — написал поклонник.

"Такая же умница-красавица! Загадочная, вся в отца", — восхитилась подписчица.

"Красивая. Женщина дня!" — написала фанатка.

"Такая клевая!" — согласилась поклонница.

Также подписчики попытались угадать, куда поедет Смехова. При этом были названы варианты от Железноводска и Урюпинска до Майами и Санкт-Петербурга.

Ранее Алика Смехова поделилась секретом своей стройности в таком возрасте. Поклонники 52-летней актрисы восхитились ее внешним видом и признались, что, глядя на нее, "стыдно теперь есть". Актриса рассказала, что ведет здоровый образ жизни, следит за режимом дня и рационом, а также занимается спортом. Смехова посоветовала следить за собой без "жертв и фанатизма", чтобы получать от этого удовольствие и не быть "утомленной тетей".