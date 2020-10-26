Губернатор Иркутской области заболел коронавирусом

Иркутск, 26 октября. Глава Иркутской области Игорь Кобзев заболел коронавирусом, пишет издание "ИркСиб".

Информацию подтвердила пресс-служба регионального правительства.

"Глава Приангарья чувствует себя хорошо. Он продолжает работать в режиме самоизоляции", — сообщили изданию в пресс-службе.

За прошедшие сутки в Иркутской области выявили 215 новых случаев коронавируса. Всего заболело 23 398 жителей региона.

Ранее коронавирусом заразился губернатор Орловской области Андрей Клычков. Он продолжил свою работу в удаленном формате.