Между Санкт-Петербургом и Хабаровском возобновили прямые авиарейсы

Хабаровск, 26 октября. Впервые за пять лет между Санкт-Петербургом и Хабаровском возобновили прямые авиасообщения. Полеты будет осуществлять авиакомпания Nordwind Airlines. Об этом сообщила пресс-служба хабаровского аэропорта, передает ТАСС.

Представитель пресс-службы уточнил, что полеты будут осуществляться два раза в неделю — по понедельникам и четвергам. Под перевозку пассажиров был выделен широкофюзеляжный самолет Airbus A330-200.

Также Nordwind Airlines увеличила количество беспосадочных рейсов в Москву. Теперь компания вместо трех будет осуществлять по четыре полета в неделю по вторникам, средам, пятницам и субботам.