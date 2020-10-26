Политолог предложил ввести в РФ должность омбудсмена по борьбе с коррупцией

Москва, 26 октября. Глава Института исследования проблем современной политики Антон Орлов обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением создать в РФ должность уполномоченного по борьбе с коррупцией. Об этом сообщает RT.

По словам политолога, коррупция является одной из ключевых проблем современности и оказывает отрицательное влияние на развитие экономики. Он подчеркнул, что с ней можно эффективно бороться, если объединить усилия государства и гражданского общества.

Орлов предложил ввести в России должность уполномоченного по борьбе с коррупцией. Он добавил, что мог бы сам заниматься анализом правовых актов, а также выявлением излишних бюрократических процедур. Кроме того, политолог готов взять на себя подготовку инициатив по совершению антикоррупционного законодательства, а также работу с общественными запросами.