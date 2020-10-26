Оценена степень влияния вакцины «ЭпиВакКорона» на репродуктивные функции

Москва, 26 октября. Предварительные результаты исследования вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" не выявили ее токсичного влияния на репродуктивные функции человека. Об этом РИА Новости сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Согласно данным ведомства, для выяснения степени воздействия препарата на репродуктивное здоровье были проведены несколько экспериментов на мышах и кроликах. Токсичного влияния вакцины на структуру половых желез не было выявлено ни при однократном, ни при двукратном ее введении.

"Эти данные указывают на соответствующую безопасность вакцины против нового коронавируса для людей", — отметили в Роспотребнадзоре.

Полный цикл исследований воздействия "ЭпиВакКороны" должен будет завершиться в декабре этого года. Также специалисты будут продолжать долгосрочное наблюдение за привитыми добровольцами в будущем.