Названы плюсы и минусы покупки автомобиля из каршеринга

Москва, 26 октября. Эксперты портала «Автовзгляд» назвали плюсы и минусы приобретения бывших в каршеринге автомобилей, раскрыв основные риски таких покупок.

Специалисты отмечают, что каршеринговые компании обычно продают набравшие более 100 тыс. км пробега автомобили. Если повезет, то можно найти авто возрастом около трех лет с действительной заводской гарантией на основные узлы.

Кроме того, как правило, техобслуживание прокатные автомобили проходят на официальных сервисах. Свечи зажигания, масло и другие расходники им меняют более-менее регулярно. В полостях кузова из-за эксплуатации в городе нет ржавчины, в приемлемом состоянии остается подвеска, считают специалисты.

Серьезные проблемы могут возникнуть с мотором, так как его реальный износ может значительно превышать предполагаемый пробегом. Проблемы также могут возникнуть с АКПП или «роботами», подчеркивают специалисты.

Ранее аналитики выяснили, на что, кроме цены, ориентируются россияне при выборе транспортного средства, сообщает RT. Почти половина участников опроса назвала экономичность, 38% — безопасность.