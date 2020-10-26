Опрос hh.ru определил предпочтения граждан РФ при переезде в другие регионы

Москва, 26 октября. Большинство участников опроса из других регионов мечтают переехать в Москву из-за высокого заработка. Покинуть же чаще всего стремятся Архангельскую область, сообщило РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса hh.ru.

Менее трети (31%) россиян довольны своим местом жительства и не хотят его покидать, 39% периодически думают об этом, 10% не задумывались о таких переменах, а вот 20% хотят жить в другом регионе. Наибольшее число желающих переехать оказалось в Архангельской области, Коми и Якутии.

Основные причины, которые подталкивают людей сменить место жительства — плохие климатические условия и низкие зарплаты. Краснодар из-за комфортного климата занял второе место среди самых популярных среди россиян городов для проживания.