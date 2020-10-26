Экономист прогнозирует укрепление рубля на этой неделе

Москва, 26 октября. Начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко рассказал о перспективах российской валюты на ближайшую неделю. Об этом сообщает "Российская газета".

«В понедельник наступает срок уплаты налогов — НДС, НДПИ, НДФЛ, ЕНВД, акцизов. Плательщики на фоне укрепления рубля не склонны откладывать все на последний день», — считает эксперт.

Налоговый период в целом будет способствовать укреплению национальной валюты. Впервые за месяц в понедельник могут быть пробиты важные отметки в 76 и 90 рублей за доллар и евро. Но уже к вечеру курсы, вероятнее всего, вернутся в диапазон 76-76,50 рубля за доллар и 90-90,50 рубля за евро.

В преддверии выборов в США и заседания Европейского ЦБ доллар также слабеет к евро.

Ранее Глава Счетной палаты Алексей Кудрин дал совет по хранению сбережений, сообщает RT. Небольшие сбережения он посоветовал хранить в рублях, долгосрочные — диверсифицировать.