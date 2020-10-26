Любовница Брэда Питта поразила фанатов новым снимком

Москва, 26 октября. Модель Николь Потуральски поразила фанатов снимком в откровенном наряде. Фотографию она разместила у себя в Instagram.

На фото любовница Брэда Питта предстала в разноцветном платье стоимостью 239 долларов. Наряд примечателен широким вырезом под грудью.

"Будь красочным", — подписала снимок Потуральски.

Публикация уже набрала 29,5 тысячи лайков. Фанаты восхитились внешностью и нарядом модели.

"Преклоняюсь перед твоей фигурой, у меня нет слов, потому что ты самая красивая женщина", — написал подписчик.

"Невероятное платье! Сидит на тебе потрясающе", — восхитилась фанатка.

"Ты как всегда сногсшибательна", — написала поклонница.

"Великолепно! Мне нравится твой стиль!" — восхитилась подписчица.

Ранее Николь Потуральски затравили поклонники Брэда Питта. Фанаты считают, что молодая модель пользуется популярностью актера для своей выгоды. К тому же, Потуральски состоит в официальном браке, что еще больше подлило масла в огонь. Девушка долго молчала, но наконец выступила с критикой фанатов Питта. Потуральски заявила, что ей неприятна грубость, и она не понимает людей, оскорбляющих ее под каждой публикацией. Также она решила поинтересоваться, с какой целью ее травят в социальных сетях.