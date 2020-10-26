В Сети посчитали, что Петросян оказал влияние на стиль молодой жены

Москва, 26 октября. Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова вышла на прогулку с малышом в платке. В Сети посчитали, что на стиль помощницы комика оказал влияние 75-летний артист.

Брухунова опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию с прогулки с малышом. Она выбрала одежду бежево-рыжей палитры оттенков, надев брюки, пуховик и шарф.

"Я люблю каждый год своей жизни! Он не повторится. Я не повторюсь. Чем старше я становлюсь, тем больше мне нравится ощущение возраста", — написала Брухунова.

На кадре жена Петросяна, которой 31 год, выглядит значительно старше своих лет, о чем и в этот раз заявили интернет-пользователи. Некоторые фолловеры не исключили, что оказать влияние на супругу мог Евгений Ваганович.

В то же время ряд поклонников был солидарен с Брухуновой, рассуждающей о прелестях любого возраста. Многие признались, что с годами счастье порой приносит то, о чем в молодости даже не думал.

"Мне 44 и я более счастлива, чем в 25! С годами наслаждаешься все чаще тем, что в 25 и даже 30 казалось обыденным! А вы как всегда очаровательны!";

"Радоваться жизни да и все тут, приятно смотреть!";

"Человек, принимающий свой возраст без страхов и комплексов, принимающий и любящий жизнь — счастливый человек".

Татьяна Брухунова стала пятой женой Евгения Петросяна. Он женился на своей помощнице в декабре прошлого года, разорвав долголетние отношения с Еленой Степаненко.