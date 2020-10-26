Журналисты рассказали, на каких автомобилях ездят чиновники в Башкирии

Москва, 26 октября. Журналисты назвали автомобили, которые предпочитают члены правительства и председатели госкомитетов Башкирии. Соответствующие данные приводит издание ProUfu.

Главы Минторговли и Минздрава республики Алексей Гусев и Максим Забелин предпочитают Mercedes-Benz E200. Замглавы регионального правительства Рустам Муратов имеет CLS 500 4MATIC. Руководитель Госкомитета по туризму Салават Нафиков ездит на Mercedes-Benz C180.

Помимо брендов из Германии, башкирские чиновники предпочитают автомобили из Японии. Вице-премьер, а также главы Минспорта и Минэкологии Башкирии Ирек Сагитов, Руслан Хабибов и Урал Искандаров владеют Toyota Land Cruiser.

Вице-премьеры Ленара Иванова и Ильшат Фазрахманов пользуются Honda CR-V и Skoda Superb. Министр образования Башкирии Айбулат Хажин предпочитает Chevrolet Orlando. Представитель Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров довольствуется скромным ВАЗ-21061.