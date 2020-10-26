Селфи новой возлюбленной Брэда Питта в спальне взбудоражило поклонников

Москва, 26 октября. Новая возлюбленная звезды Голливуда Брэда Питта, немецкая модель Николь Потуральски сделала откровенный снимок в спальне, чем взбудоражила поклонников в Instagram.

Знаменитость выбрала облегающее платье длины миди с разноцветным принтом от бренда With Jean. Наряд сделан с широким вырезом под грудью. Манекенщица, которой 27 лет, запечатлела себя в зеркало, которое находится в спальне.

Публикация набрала почти 30 тысяч лайков. Поклонники девушки американского актера пришли в восторг от свежего кадра со звездой. Потуральски осыпали сотней комплиментов, отметив ее превосходную фигуру.

"Ты как всегда сногсшибательна"; "Преклоняюсь перед твоей фигурой, у меня нет слов, потому что ты самая красивая женщина"; "Невероятное платье! Сидит на тебе потрясающе".

Поклонники голливудского актера считают, что манекенщица очень похожа на его бывшую жену Анджелину Джоли. Фанаты, огорченные разводом Питта с экс-супругой, считают, что артисту прекрасную партию составит Дженнифер Энистон, с которой он встречался до Джоли.