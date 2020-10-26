Врачи объяснили, как восстановить обоняние после коронавируса

Москва, 26 октября. Врач-отоларинголог Абдулло Ходжаев и отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев рассказали, как восстановить обоняние после коронавируса, пишет "Общественная служба новостей".

Специалист призвал отказаться от алкоголя и никотина, чаще пить воду и включить в рацион витамин B, пишет издание.

"Нужно использовать сосудосуживающие препараты, капли, регулярно орошать полость носа, можно самому приготовить раствор с морской солью. Обеспечить влажность воздуха в помещении", — отметил Ходжаев.

Аналогичные способы советует и отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев. Он посоветовал обрабатывать нос солевыми растворами и соблюдать гигиену. Также он порекомендовал топические стероиды.

"Они снимают отек и улучшают доступ к рецепторам. В качестве противопоказаний у них — сухость полости носа и кровотечения, если слизистая начинает трескаться", — рассказал специалист.

Специалист добавил, что некоторые его пациенты не могли восстановить обоняние полгода.

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