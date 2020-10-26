Байден видит в России главную угрозу для США

Вашингтон, 26 октября. Россия и Китай — две страны, которые предоставляют проблемы Соединенным Штатам Америки. Такое заявление сделал кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден в интервью телеканалу CBS.

Вашингтон активно соперничает с Москвой в сфере вооружений, а с Пекином — в экономической отрасли. Байден считает, что дальнейшие отношения с этими странами будут строиться в зависимости от политики США, которую они решат вести.

"Думаю, самая большая угроза для Америки прямо сейчас, с точки зрения подрыва нашей безопасности и союзов, это Россия. Во-вторых, я думаю, что крупнейшим конкурентом является Китай", — заявил демократ.

Он также не забыл упомянуть своего конкурента в предвыборной гонке республиканца Дональда Трампа. Байден заметил, что США за время президентства его соперника стали слабее, беднее и разобщеннее.

Россия не раз опровергала все обвинения со стороны США во вмешательствах во внутренние дела страны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл эти заявления "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров указал, что Вашингтон не предоставил никаких доказательств.