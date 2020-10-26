Лазарев рассказал о крепкой дружбе с Топаловым

Москва, 26 октября. Певец Сергей Лазарев поздравил с днем рождения своего коллегу Влада Топалова. Пост он разместил у себя в Instagram.

25 октября Влад Топалов отпраздновал свой день рождения. Артисту исполнилось 34 года. Среди прочих звезд его поздравил коллега по поп-группе Smash!! Сергей Лазарев.

"Владька! Братик! С днем рождения!!! Будь счастлив! Очень тебя люблю и горжусь тобой! Рад, что мы вновь так тесно и крепко дружим, как раньше! Все-таки дружба, проверенная годами и трудностями, самая крепкая! С днем рождения, Тепа!" — написал в своей соцсети певец.

К поздравлениям присоединились поклонники Лазарева.

"Влад, с днем рождения! Счастья, любви и побольше хороших и преданных друзей", — написал фанат.

"Это точно! Будьте здоровы, мальчики. Храни вас Бог!!!" — написала подписчица.

Влад Топалов и Сергей Лазарев были солистами группы Smash!! с 2000 года. Записав два альбома в составе коллектива, в 2004 году Лазарев покинул группу. В 2006 году проект полностью закрылся, оба певца ушли в сольное творчество.

Ранее Сергей Лазарев похвастался обручальным кольцом на безымянном пальце. Поклонники обрадовались, что артист наконец нашел свою любовь, но украшение оказалось реквизитом для съемок клипа.