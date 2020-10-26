Буйного пассажира самолета в Южно-Сахалинск сняли с рейса

Южно-Сахалинск, 26 октября. Одного из пассажиров самолета, следовавшего по маршруту Владивосток — Южно-Сахалинск, сняли с рейса из-за буйного поведения в салоне воздушного судна. Об этом РИА Новости сообщила пресс-служба авиакомпании "Аврора".

Очевидцы засняли инцидент на видео и распространили ролик по социальным сетям. На нем видно, как мужчина кричит о "террористах" и требует привести к нему капитана воздушного судна. Как уточнили в пресс-службе, мужчина был незамедлительно выведен из самолета и снят с рейса.

"Дебошира вывели с борта воздушного судна, рейс отправился по расписанию", — уточнил представитель авиакомпании.

Недавно австралийская модель и блогер Руби Мэттьюз задержала вылет самолета, чтобы успеть пообедать в ресторане.