В Москве нашли новый способ бороться с машинами, которые ездят по обочине

Москва, 26 октября. Автомобилистов будут штрафовать за проезд по обочине и парковочным местам в России, сообщили "Известия".

Парконы — передвижные комплексы фото- и видеофиксации нарушений — будут следить за проездом автомобилей по обочине Московской кольцевой дороги.

"Если паркон стоит в пробке на МКАД, а его по обочине, в нарушение требований ПДД, обгоняет машина, то производится фиксация данного события", — пояснил заместитель руководителя ЦОДД Александр Евсин.

Он напомнил, что на обочине разрешена вынужденная остановка, связанная с техническими неисправностями, состоянием здоровья или оформлением дорожно-транспортного происшествия.

За нарушение правил дорожного движения — проезд по обочине — грозит штраф в размере 1,5 тысячи рублей.

Нарушителей будут ловить только на МКАД — там пока действует только один паркон, но в скором времени появятся еще другие.

Опрошенные изданием эксперты положительно смотрят на нововведение. Однако руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский отметил, что непонятно, получат ли штраф те, кто выехал на обочину по необходимости. Также непонятно, по его словам, как следует поступать водителям в случае крупной аварии, объехать которую можно только по обочине.