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Россиян предупредили о маскирующихся под бренды интернет-мошенниках

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Россиян предупредили о маскирующихся под бренды интернет-мошенниках

Москва, 26 октября. Эксперты зафиксировали в рунете массовую регистрацию доменных имен с названиями известных брендов, которые мошенники могут использовать для создания вредоносных рассылок или фишинговых сайтов. Об этом сообщает "Коммерасантъ".

Газета ссылается на компании Infosecurity a Softline company. По данным специалистов, массово регистрируют домены с окончанием–off, которое может использоваться для распродаж. В качестве примера приводятся доменные имена citilink-off.ru, familiya-off.ru, tele2-off.ru, rosneft-off.ru и detskiy-mir-off.ru.

По словам главы блока специальных серверов Infosecurity Сергея Трухачева, сервис выявления угроз Ethic 20 октября обнаружил регистрацию 192 таких доменов через одну и ту же российскую структуру, сервера которой находятся на технических площадях компании Ispiria из Белиза. Компания нередко используется для хостинга вредоносных сайтов, предупредил Трухачев.

Эксперт считает, что владелец начнет монетизировать домены: использовать для фишинговых рассылок, накрутки трафика или создания фишинговых сайтов.

Ранее начальник отдела по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов назвал россиянам главное отличие мошенника от сотрудника банка.

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