СК завел дело о халатности и хищении при реконструкции аэропорта Домодедово

Москва, 26 октября. В отношении должностных лиц аэропорта Домодедово возбудили уголовное дело о халатности при реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП). Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

Уголовное дело возбудило Главное следственное управление СК РФ по Московской области.

"21 октября следователем было возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ФГУП "Администрация аэропорта Домодедово" по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ "Халатность, повлекшая причинение особо крупного хищения", — заявил собеседник ТАСС.

По версии следствия, в период с декабря 2012 года по декабрь 2019 год неустановленные должностные лица не проконтролировали выполнение госконтрактов и не обеспечили сохранность товарно-материальных ценностей, что повлекло причинение бюджету РФ особо крупного ущерба на общую сумму 107 203 300 рублей.

Источник агентства уточнил, что уголовное дело возбудили по материалам Счетной палаты России по факту выявленной в ходе проверки в Росавиации недостачи имущества.

Ранее в прокуратуре сообщили, что Следователи приступили к расследованию дела о хищении денег из бюджета во время очистки акватории местной реки. Виновным грозит ответственность по двум уголовным статьям.