Полежайкин из «Папиных дочек» приехал на шоу в инвалидном кресле

Москва, 26 октября. Известный по роли Ильи Полежайкина в сериале "Папины дочки" актер Михаил Казаков рассказал о восстановлении после травмы. Пережитым артист поделился в эфире передачи "Звезды сошлись" на канале НТВ.

Казаков упал с 12-метровой лестницы, после чего перенес серьезную операцию и до сих пор не может ходить. Артист появился на шоу в инвалидном кресле и рассказал, что в тот день "просто отвлекся" и не успел схватить лестницу. Страховки у актера не было

"Ужасно, что в тот момент, когда моя рука начала понимать, что лестницы нет в руке, а другая рука уже отпущена, я посмотрел перед собой и понял, что моя лестница в 30 сантиметрах от меня. И все. А за три минуты до этого я положил внизу арматурину, чтобы легче было забираться", — рассказал Казаков.

Актер отметил, что в некоторой степени ему повезло, так как позвоночник остался цел после падения. Однако голени оказались "полностью раздроблены". Казаков признался, что ему поставили две пластины и 20 болтов.

Артист надеется, что сможет встать на ноги и вернуться к съемкам через пару месяцев. Но некоторые врачи обещают восстановление лишь через восемь месяцев.

Ранее Казаков опубликовал снимок собственных ног. Фотография бы не привлекла внимание общественности, если бы она не была сделана с инвалидной коляски.