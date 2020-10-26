Роспотребнадзор объяснил важность утренней зарядки в пандемию COVID-19

Москва, 26 октября. Физическая активность важна для здоровья человека, особенно это актуально в периоды распространения сезонных инфекций, а также коронавируса. Об этом на официальном сайте заявил Роспотребнадзор.

Делать утреннюю зарядку необходимо всем членам семьи вне зависимости от их деятельности, считают в ведомстве. Роспотребнадзор предложил комплексы упражнений как для взрослых, так и для детей.

"Для тех, кто только начинает заниматься зарядкой, рекомендовано начинать с пяти минут в день, постепенно увеличивая продолжительность занятий до 20 минут. Занятия должны проводиться ежедневно в проветренном помещении", — сообщили в ведомстве.

Комплекс упражнений должен содержать в себе разминку, растяжку и ходьбу. Стоит обратить внимание на прыжки, наклоны корпуса и шеи, приседания, махи ногами и бег на месте. Физическая активность укрепляет сердце, улучшает общее самочувствие, а также активизирует все процессы в организме.